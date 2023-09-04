أجهزة أمن السلطة تقتحم مخيم جنين

اقتحمت أجهزة أمن السلطة مساء اليوم، منطقة الجابريات في جنين، ونصبت عدداً من الحواجز في المكان، تزامناً مع انتشار أمني مكثف في المنطقة.

وأطلقت أجهزة السلطة النار بشكل عشوائي باتجاه المواطنين في حي الجابريات، وذلك بعد ساعات من اقتحام نفذه جيش الاحتلال بجنين، تخلله اعتقال مقاومين من كتائب الشهيد عز الدين القسام.

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وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية بحق المواطنين، وسط مداهمات وإطلاق نار ونصب للحواجز العسكرية.

وتواصل اعتقال الأسير المحرر بهاء العدنان أبو بكر من جنين، وذلك لليوم الـ38 على التوالي، بينما تواصل اختطاف عدد من طلبة الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح، تزامناً مع الاعتصام الطلابي داخل أسوار الجامعة، رفضاً للاعتقال السياسي.

واعتقلت أجهزة السلطة محمود ملايشة "الشنار" من بلدة جبع بجنين، أثناء مروره عبر أحد حواجزها في طولكرم، وهو ابن عم المعتقل السياسي مراد ملايشة.

واختطفت مخابرات السلطة في بيت لحم الشاب صدام أحمد الشيخ من بيت لحم، فيما تعتقل الشاب عمر رائد عنتر من نابلس بعد استدعائه للمقابلة صباح أمس.

وتواصل أجهزة السلطة اعتقال الطالب في جامعة خضوري قصي القرم من جنين، لليوم الثالث على التوالي، والأسير المحرر بلال الحروب من بلدة دورا جنوب الخليل لليوم الرابع على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين