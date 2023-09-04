دعوات للالتزام بالإضراب العام في "الداخل المحتل" غدا الثلاثاء

دعت لجنة "المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل المحتل"، للالتزام بالإضراب العام الذي أقرته اللجنة في اجتماعها الطارئ، أمس الأحد، في كفر قرع.

وقالت لجنة المتابعة في بيان، اليوم الإثنين، إن الدعوة للإضراب تأتي "على ضوء استمرار استفحال دائرة الجريمة والعنف في المجتمع الفلسطيني والتواطؤ الحكومي الرسمي المفضوح، لجعل مجتمعنا يغرق في حالة الرعب والدم".

وحيّت اللجنة، صدور بيانات الالتزام بالإضراب، الصادرة عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، واللجنة القطرية لأولياء الأمور العرب، ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي، والأحزاب التي أصدرت بيانات باسمها.

وأكدت، على "ضرورة تحويل التصدي لإرهاب الجريمة إلى انتفاضة شعبية من أجل الحياة ولتوجيه الأسهم إلى السلطة الإسرائيلية الغاشمة التي ترعى إرهاب الجريمة".

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ودعت اللجنة للمشاركة الواسعة في مظاهرة النقب الكبرى المقررة في يوم الإضراب في الساعة الخامسة من مساء يوم غد الثلاثاء، "ضد استمرار مخططات الاقتلاع والهدم والتدمير والمصادرة، وأيضا ضد استفحال الجريمة، فكلها مخططات تستهدف مجتمعنا ككل".

وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في "المجتمع الفلسطيني" بأراضي الـ48 منذ مطلع العام الجاري، 158 قتيلا بينهم 9 نساء، وهي حصيلة قياسية مقارنة بالسنوات السابقة

المصدر / فلسطين أون لاين