توفي عاملين، مساء اليوم الإثنين، إثر انهيار ترابي وقع بمنطقة جنيد، اثناء عملية إصلاح وتأهيل أحد شوارع مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بوفاة العاملين سعيد هاني عبدالمعطي كوني (36عاماً) وأحمد غسان عبدالرحيم هندومة (32عاما) من عمال بلدية نابلس في الانهيار الذي حصل في منطقة رفيديا خلال أعمال الحفر.

وفي السياق، أعلن وزير الحكم المحلي عن تشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على تفاصيل حادث الانهيار في نابلس ومحاسبة المتسببين والمقصرين، فيما أعلن رئيس بلدية نابلس عن عقد المجلس البلدي لجلسة طارئة.

المصدر / فلسطين أون لاين