موعد قفل سوق الانتقالات الصيفية في السعودية

أكّد الاتحاد السعودي ورابطة دوري كرة القدم انتهاء فترة الانتقالات الصيفية يوم الخميس 7 ايلول/سبتمبر الحالي بعد اللغط الحاصل حول الفترة المحدّدة، لا سيما بأن روزنامة الانتقالات على موقع الاتحاد الدولي (فيفا) أشارت إلى نهايته في 20 من الشهر الحالي.

واصدر الاتحاد السعودي والرابطة بياناً مشتركاً الاثنين جاء فيه "كما ابلغنا الاندية في السعودية بتاريخ 30 حزيران/يونيو، فان التسجيلات لانتقالات اللاعبين الى الدوري السعودي ستُقفل يوم الخميس 7 ايلول/سبتمبر".

وكان الالماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الانكليزي اعرب الشهر الماضي عن قلقه من التداعيات المضرة لروزنامة الانتقالات الصيفية في السعودية، مناشداً السلطات الكروية لايجاد حل له في الوقت التي تشهد الأندية الأوروبية نزوح لاعبيها نحو المملكة الخليجية برواتب مغرية.

واوضح ان الاسوأ من كل ذلك بان نافذة الانتقالات في السعودية لا تقفل الا بعد مرور ثلاثة اسابيع من نهايتها في القارة الأوروبية "يتعين على فيفا وويفا ايجاد الحل لهذا الامر".

ومنذ مطلع العام الحالي، تعاقدت الاندية السعودية مع أكثر من نجم عالمي ابرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل الى النصر، ثم لحق به المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة افضل لاعب في العالم العام الماضي والبرازيلي نيمار، ونجوم آخرون امثال البرازيلي روبرتو فيرمينو وقائد ليفربول السابق جوردان هندرسون.

واضاف كلوب "كان لهذا الامر تأثير علينا بكل تأكيد. يتعين علينا تعلم كيفية ادارة هذا الامر".

وارتبط أيضاً اسم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول أخيراً بشائعات حيال إمكانية انتقاله إلى المملكة الخليجية، ويُعتقد أن نادي اتحاد جدة بطل الموسم الماضي قدم عرضاً شفهياً لليفربول يوم الجمعة الماضي بحسب تقارير صحافية.

وبحسب ما ورد، فإن العرض كان بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني مقدماً، مع 50 مليون جنيه إسترليني كإضافات.

ونفى المدرب كلوب ما يُشاع عن إمكانية رحيل صلاح عن ليفربول.

ومدد صلاح العام الماضي عقده مع ليفربول لمدة ثلاثة مواسم إضافية، وقد أكد وكيل أعماله الشهر الماضي أن النجم المصري لا ينوي مغادرة ملعب "أنفيلد".

المصدر / فلسطين اونلاين