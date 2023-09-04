"خاطر": جنين تستبسل في مواجهة الاحتلال

أشادت الكاتبة السياسية لمى خاطر بمقاومة جنين واستبسال أبطالها وبذلهم وتضحياتهم في مواجهة الاحتلال والتصدي لكل اقتحام وعدوان.

وأكدت خاطر إن جنين التي قاتلت وآوت ونصرت لن يفتك بعزمها اغتيال أو اعتقال غادر.

وقالت إن جنين ما تزال تقاوم وتجود بخيرة رجالها، تبذلهم للمواجهة المريرة وللمباغتة المرهقة للعدو، وما يزال أحرارها يستبسلون في أدائهم ولا يذرون المحتل ينعم بعملية اقتحام سهلة.

وأضافت خاطر: "هذا طريق تكتنفه خسائر متناثرة، مثلما تعبّده تضحيات كبيرة، تفيض فيه جراح، مثلما تشتدّ فيه سواعد وتتعالى قبضات وتتمتّن عزائم".

وأردفت: "الخسارات اللازمة على هامش الطريق المورق ليست باعثةً للأسى، لأن الخسارة الحقيقية تكون عند سقوط الراية والارتداد للخلف والانسحاب أمام المغارم".

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وأفشلت كتائب القسام اليوم الاثنين 4/9/2023 مخططًا للعدوّ استهدف اعتقال وتصفية بعض مطارديها، بعد جهود استخبارية مركّزة بذلتها منظومته الأمنية.

وقالت الكتائب في بيانٍ مقتضب "إننا إذ نعلن عن إفشالنا لمخططات العدوّ الأمنية والعسكرية في الوصول إلى المطاردين، لنؤكّدُ أن وحدات التأمين في الكتائب ستظلُّ كابوسًا يطارد أروقة المنظومة الاستخبارية لجيش العدوّ، وستبقى دليلًا على أن يد المقاومة هي العليا في الميدان بحول الله وقوته"

وحيت مجاهديها الأفذاذ الذين خاضوا اشتباكات عنيفة مع قوة الاحتلال المقتحمة للمخيم، قبل أسر العدو ثلاثةً منهم بعد إصابتهم بجروح متفاوتة إثر تلك الاشتباكات.

وأكدت أن مجاهديها في مخيم جنين جزء لا يتجزأ من المقاومة الموحدة مع إخوانهم في بقية الفصائل والذين خاضوا الاشتباك مع العدوّ على قلب رجل واحد، وسيبقون معاً عقدة التحدي والصمود في وجه العدو الصهيوني المتغطرس.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد حيت مدينة جنين ومخيمها الصامد وأبطالها المقاومين، وفي مقدمتهم رجال كتائب القسام، الذين كشفوا قوة خاصة لجيش الاحتلال صباح اليوم وتصدّوا لهم وردّوهم على أعقابهم خائبين تحت وابلٍ من النيران، وأفشلوا مخططاتهم الرامية للنيل من المقاومة والشباب الثائر.

وأكدت حركة حماس في تصريح صحفي اليوم الاثنين أن الاشتباكات الضارية التي خاضها المقاومون اليوم شكّلت ملحمة بطولية ورسالة للعدو أن جنين شامخة وستبقى قلعة صمود وتحدٍ، وخزان ثورة وغضب، وشوكة في حلق الاحتلال حتى التحرير.

وأشارت الحركة إلى أن اعتقال اثنين من أبطال كتائب القسام لن يفتّ في عضد المقاومين الذين لا ترهبهم الملاحقات والاعتقالات، وسيبقون على العهد مع الشهداء والقدس والمسجد الأقصى المبارك مهما بلغت التضحيات، ولن يملّوا من العمل ضد الاحتلال ما دام فيهم عرق ينبض، والأيام بيننا وبين الاحتلال دول، وإن غداً لناظره قريب.

وخاضت كتائب القسام وفصائل المقاومة ظهر اليوم اشتباكاتٍ عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على أطراف مخيم جنين، فيما استطاع مقاومون تفجير عبواتٍ ناسفة بآليات قوات الاحتلال المقتحمة للمخيم.

المصدر / فلسطين أون لاين