الصحة: ثمانينية تبصر بعد عشرين عاماً من فقدان الرؤية

أجرى فريق جراحة العيون بقيادة الطبيب عماد صادق، استشاري طب وجراحة العيون عملية ناجحة لسيدة ثمانينية تعاني من عدة أمراض مزمنة، حيث استعادت البصر بعد عشرين عاماً من فقدانه.

وبحسب ما قاله الطبيب صادق، فإن السيدة التي تبلغ من العمر (٨٦ عاما) تعاني من مياه بيضاء معقدة أدى تأخير التعامل معها جراحيا إلى تضخم في حجم العدسة، ومن ثم انزياحها من مكانها الاصلي، وارتفاع في ضغط العين.

كما أوضح أن السيدة فقدت الرؤية بشكل كامل لمدة عشرين عاما لم تستطع فيها التعرض لأي عمل جراحي بسبب عدة أمراض مزمنة تعاني منها مما دهور حالتها، وجعل الأمر أكثر صعوبة.

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وفي ذات السياق، أفاد طبيب التخدير إياد أبو كرش، إن كبر سن المريضة الذي يستلزم بنج موضعي، بالإضافة إلى عدم تعاون المريضة مع الجراح تطلب من فريق التخدير دقة متناهية في وضع خطة لتخدير المريضة بما يسهل التعامل معها، ومن ثم انجاز العملية دون حدوث اي مضاعفات تؤثر على حياتها.

وقال الطبيب أبو كرش، إنه تم الإتفاق مع الجراح على إعطاء المريضة بعض المهدئات حتى يتسنى لهم تخديرها موضعيا، وإجراء العملية لها في أسرع وقت ممكن.

كما أوضح أن العملية استوجبت من الدقة والمهارة والسرعة ما جعل الجراح ينجزها في ثلث ساعة رغم صعوبة استخراج المياه البيضاء في ظل وجود أنسجة هشة لمريضة كبيرة في السن ولولا توفيق الله ومهارة الجراح لكان من الممكن تمزق الكبسول الذي يغطي العدسة، وحدوث مضاعفات خطيرة.

وأكد أبو كرش أن العملية تكللت بالنجاح وقد تبين ذلك اليوم بعد فحص الحالة من قبل الدكتور الجراح.







المصدر / فلسطين أون لاين