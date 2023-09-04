"المبادرة البحرينية" تستنكر زيارة وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي للمنامة

استنكرت "المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني" (مؤسسات مجتمع مدني)، زيارة وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين للبلاد، معتبرةً أنها "تشكل استفزازا لمشاعر المواطنين البحرينيين".

وقالت المبادرة في بيان، اليوم الاثنين، إن "زيارة وزير خارجية الكيان للبحرين برفقة وفد تجاري هي محاولة يائسة ومرفوضة للتطبيع معه في المجالات الاقتصادية والتجارية".

وأضافت أن "التطبيع الاقتصادي يضاعف من الأخطار الوخيمة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، والذي يسعى لاختراق الجدار الشعبي الرافض لكافة أشكال التطبيع"، مطالبة "كافة الشركات ورجال الأعمال بالتعبير عن رفضهم القاطع لأي شكل من أشكال التطبيع".

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ودعت المبادرة "الجانب الرسمي وحكومة البحرين إلى وقف كافة أشكال التطبيع مع عدو الأمة العربية، والتراجع عن اتفاقيات التطبيع التي تضر ببلادنا وشعبنا، وتطعن الشعب الفلسطيني في خاصرته".

وأوضحت أن "تزاحم المسؤولين الصهاينة على زيارة بلادنا ينطلق من أهداف خطيرة تتمثل في سلخ بلادنا عن موقعها الطبيعي ومواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني وجرها إلى معسكر أعداء الأمة، وهو الأمر الذي يرفضه الشعب البحريني، ويقف ضده ويعتبره تناقضا مع دينه وقيمه وعروبته، ومساسا باستقراره الاجتماعي وسلمه الأهلي وأمنه الاستراتيجي".

وبينت أن "الكيان يسعى إلى تحالفات عدوانية لا أخلاقية ولا إنسانية تؤثر سلبا على الشعب الفلسطيني ومعه الشعوب والبلدان العربية، ومنها الشعب البحريني."

ودعت المبادرة "كافة فئات الشعب والشخصيات الوطنية والجمعيات السياسية والمدنية للتعبير عن رفضها القاطع لهذه الزيارة ورفع صوتها المستنكر لها، والتمسك بالمواقف الوطنية والقومية المبدئية في رفض التطبيع والانتصار لقضية الشعب الفلسطيني وتحرير كامل ترابه المحتل".

وكان وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين قد وصل أمس الأحد إلى العاصمة البحرينية المنامة على رأس وفد رسمي، في زيارة تمتد ليومين، لتوقيع عدة مذكرات تفاهم في مجالي التجارة والاستثمارات المتبادلة، وتدشين مقر سفارة الاحتلال الإسرائيلي على نحو رسمي في المنامة.

ووقعت أربع دول عربية، هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، اتفاقيات تطبيع مع دولة الاحتلال بوساطة أمريكية في 2020، وأطلق عليها اسم “اتفاقيات أبراهام”، وسبقها في التطبيع مع الاحتلال كل من مصر (1978) والأردن (1994).

المصدر / فلسطين أون لاين