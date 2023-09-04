قناة "عودة" الفتحاوية تتراجع عن بث حلقة مفبركة ضد "الجزيرة"

كشفت مصادر قيادية إعلامية في حركة فتح أن قناة عودة ومنصَّاتها التابعة للحركة تراجعت عن بث حلقة للناشط الموظف في منصاتها الرقمية والمقيم في فرنسا محمد البطة تسيء لقناة الجزيرة الفضائية والإعلامي تامر المسحال مقدم برنامجها التحقيقي الشهير "ما خفي أعظم".

المصادر القيادية، إنه بعد نشر إعلان يتضمن بث قناة عودة للحلقة تم حذف الإعلان واكتفى الناشط البطة بنشر الحلقة على حسابه فقط دون أي إشارة إلى أنها من إنتاج قناة عودة بناء على طلب إدارة القناة التي طالبته بحذف كل المنشورات التي تتضمن أي اشارة إلى القناة.

وأرجعت المصادر القرار إلى تضمن الحلقة لفبركات ومغالطات كانت ستضع القناة وحركة فتح في إحراج أمام الجمهور وقناة الجزيرة.

حيث إن الناشط البطة خلص في حلقته إلى أن ضابط استخبارات أمريكي يقود وحدة التحقيقات في الجزيرة وبعد البحث تبيَّن أن الاسم الذي ذكره وهو كلايتون سويشر صحفي أمريكي عمل في الجزيرة الإنجليزية وقد استقال من الجزيرة منذ قرابة عشر سنوات ولم يعد يعمل بها

وكما أن اسم الصحفي المذكور هو ذاته الذي قام بالتحقيق المثير والذي أثبت اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات بسم البولنيوم حيث إن عائلة الرئيس "أبو عمار" وزوجته سهى عرفات وقيادات فتحاوية مسؤولة عن الملف تعاونت عام ٢٠١٢ مع الصحفي كلايتون سويشر لإنتاج التحقيق وقدَّمت له عينات من ملابس الرئيس المختلفة والحديث عن أنه ضابط استخبارات كان سيمثل إساءة لعائلة الرئيس عرفات وقيادات فتحاوية أشادت حينها بالتحقيق الذي أدى إلى إعادة فتح قبر الرئيس وأخذ عينات جديدة للتأكد من حقيقة اغتياله.

واللافت أن هذا التعاون مع سويشر في تحقيق اغتيال "أبو عمار" أعقب بعد عام التصريحات الجدلية التي أثارها الدكتور صائب عريقات واتهاماته للصحفي الأمريكي في تحقيق الوثائق السرية لمفاوضات السلطة مع الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين