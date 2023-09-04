تبرئة جندي إسرائيلي من تهمة إعدام الشهيد الحلاق

قرَّرت النيابة العامة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عدم الطعن في قرار قضائي بتبرئة الجندي الذي قتل الشهيد إياد الحلاق في البلدة القديمة بالقدس المحتلة في الثلاثين من أيار 2020.

ويعني هذا القرار حصول الجندي الإسرائيلي على تبرئة تامة رغم وجود أدلة تؤكد إعدام الشهيد الحلاق بدون أي ذنب.

اقرأ أيضًا: محاكمة قتلة الشهيد "الحلاق".. المماطلة والتسويف يسودان المشهد

وكان الشهيد الحلاق من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تعرَّض لإطلاق نار لمجرد الاشتباه به.

وكانت المحكمة المركزية للاحتلال الإسرائيلي قد برَّأت الجندي الذي يتبع لها في السادس من تموز الشهر الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين