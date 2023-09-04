"التربية والتعليم": استهداف الاحتلال للتعليم بالقدس انتهاك للمواثيق الدولية

أكدت وزارة التربية والتعليم، اليوم الإثنين، أن استهداف سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتعليم في مدينة القدس، يشكل انتهاكاً للمواثيق والقوانين والحقوق الدولية.

ودعت الوزارة في بيان صحفي، دول العالم والمنظَّمات الدولية والحقوقية والمدافعة عن الحق في التعليم، إلى اتخاذ موقف جاد تجاه سياسات الاحتلال بحق التعليم.

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وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد استولت، صباح اليوم، على كتب لطلبة مدرسة ثانوية الأقصى الشرعية، ومنعت وصولهم إلى مدرستهم، بعد تفتيشهم وترهيبهم ومصادرة كتبهم.

المصدر / فلسطين أون لاين