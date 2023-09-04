فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تبرئة جندي إسرائيلي من تهمة إعدام الشهيد الحلاق

"التربية والتعليم": استهداف الاحتلال للتعليم بالقدس انتهاك للمواثيق الدولية

نائب رئيس "الائتلاف العالمي" يدعو لعمل عربي وإسلامي لمنع تهويد الأقصى

مصرع عامل من غزة سقط من علو في الداخل المحتل

اتحاد العاملين: تنصُّل "أونروا" من صرف الرواتب سيقود للإضراب مجدّدًا

المباحث العامة تعلن تفاصيل ضبطها لـ5 أطنان دقيق فاسد

التاسعة في 8 شهور.. الأردن يسقط مسيَّرة قادمة من سوريا

أخصائية: استخدام الإنترنت يقلص خطر الإصابة بالخرف

غياب إعمار منازل جنين المهدمة يثير مخاوف أصحابها

"حماس": الاشتباكات الضارية اليوم بجنين شكَّلت ملحمة بطولية ورسالة للعدو

مصرع عامل من غزة سقط من علو في الداخل المحتل

04 سبتمبر 2023 . الساعة 13:59 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

لقي عامل (46 عامًا) من قطاع غزة مصرعه، صباح اليوم الإثنين، على إثر سقوطه عن ارتفاع خلال عمله في ورشة بناء بحي وادي حصين في مدينة عرابة البطوف، في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948م.

وأفادت مصادر محلية، بأن الضحية سقط من الطابق الثالث لمنزل قيد البناء، ولم يكن أمام الطاقم الطبي الذي استُدعي إلى ورشة البناء سوى إقرار وفاته في المكان، دون الإعلان عن هويته بعد.

اقرأ أيضاً: العمصي: الاحتلال يمارس العقاب الجماعي بحق عمال الداخل

وبذلك يرتفع عدد العمال الفلسطينيين الذين لقوا مصرعهم في الداخل المحتل، إلى 12 ضحية، كان آخرهم عصام عابد من سكان دير البلح وسط قطاع غزة، والذي لقي مصرعه الخميس 13 يوليو الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#عامل فلسطيني #مصرع عامل #عمال الداخل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة