مصرع عامل من غزة سقط من علو في الداخل المحتل

لقي عامل (46 عامًا) من قطاع غزة مصرعه، صباح اليوم الإثنين، على إثر سقوطه عن ارتفاع خلال عمله في ورشة بناء بحي وادي حصين في مدينة عرابة البطوف، في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948م.

وأفادت مصادر محلية، بأن الضحية سقط من الطابق الثالث لمنزل قيد البناء، ولم يكن أمام الطاقم الطبي الذي استُدعي إلى ورشة البناء سوى إقرار وفاته في المكان، دون الإعلان عن هويته بعد.

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وبذلك يرتفع عدد العمال الفلسطينيين الذين لقوا مصرعهم في الداخل المحتل، إلى 12 ضحية، كان آخرهم عصام عابد من سكان دير البلح وسط قطاع غزة، والذي لقي مصرعه الخميس 13 يوليو الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين