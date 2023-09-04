اتحاد العاملين: تنصُّل "أونروا" من صرف الرواتب سيقود للإضراب مجدّدًا

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:

أكد اتحاد العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالضفة الغربية، أن استمرار تنصل الوكالة الأممية من صرف رواتب العاملين المقطوعة خلال الإضراب السابق، سيقود إلى مزيد من العصيان الإداري، والعودة إلى الإضراب مجدّدًا.

وأوضح المتحدث باسم اتحاد العاملين رائد عميرة، لصحيفة "فلسطين"، أن الاتحاد عقد لقاء مع إدارة "أونروا" بالضفة، برعاية إدارة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الأسبوع الماضي، وتعهدت الوكالة بتنفيذ التفاهمات التي تمَّ التوصل إليها من أجل إنهاء الإضراب والمضي في تلبية مطالب العاملين.

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وشدَّد عميرة على أن الاتحاد مستمر في خطواته القانونية ضد إدارة الوكالة في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن هناك نماذج قانونية قدَّمها العاملون للدائرة القانونية بالوكالة، بهدف تحقيق مطالبهم والتأكيد على حقوقهم.

وكان اتحاد العاملين في "أونروا" في الضفة، أعلن في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي الإضراب الشامل والمفتوح إلى حين الوصول إلى حل مع إدارة "أونروا"، وتعهدها بحقوق الموظفين.

ولاحقًا توسَّطت السلطة في رام الله بين الاتحاد و"أونروا"، لكن الأخيرة لم تلتزم بالاتفاق، ما دفع الاتحاد لاستئناف خطواته مجدّدًا في مارس/ آذار الماضي، إذ أعلن استئناف الإضراب الشامل والمفتوح في جميع القطاعات.

وانعكست الأزمة المستمرة سلبيًّا على مُخيّمات اللاجئين في الضفة، إذ توقّفت خدمات "أونروا"، وأصبحت شوارع المُخيّمات تعج بالنفايات وسط تحذيراتٍ من جهاتٍ عدّة من خطر تحوّل المُخيّمات إلى مكاره صحيّة تنتشر فيها الأمراض والأوبئة.