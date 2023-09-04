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خبراء يحذرون: أغذية معالجة قد تزيد خطر أمراض القلب والدماغ

04 سبتمبر 2023 . الساعة 13:20 بتوقيت القدس
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لحوم معالجة- أرشيف

حذر خبراء تغذية من أن الإفراط في استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة قد يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وأوضحوا في خبر تناقلته وسائل الإعلام، اليوم الاثنين، أن الأمر لا يقتصر على رقائق البطاطس وألواح الشوكولاتة التي نحتاج إلى القلق بشأنها. العديد من الأطعمة التي نعتبرها "صحية" هي أيضا فائقة المعالجة من الناحية التقنية.

وذكروا أنه عادةً ما تحتوي الأطعمة فائقة المعالجة على مكونات لن تجدها في خزانة مطبخك. وقد لا تتعرف على أسماء الملونات والمحليات والمواد الحافظة.

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وأشاروا إلى  بعض الأطعمة الصحية التي ربما لم تكن تدرك أنها في الواقع معالجة للغاية، مثل علب الحساء، وألواح الشوفان، وكذلك مخفوق البروتين، بالإضافة إلى بدائل اللحوم النباتية، ملفتين إلى أن الطعام النباتي المعاد تصنيعه ليشبه اللحوم في شكله وطعمه، خضع لإضافة نكهات لجعله مستساغا ومواد كيميائية لجعله يبدو جذابا.

المصدر / وكالات
#أمراض القلب #أغذية أسياسية #أغذية معالجة #أمراض الدماغ

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