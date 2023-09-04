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"حماس": الاشتباكات الضارية اليوم بجنين شكَّلت ملحمة بطولية ورسالة للعدو

"حماس": الاشتباكات الضارية اليوم بجنين شكَّلت ملحمة بطولية ورسالة للعدو

04 سبتمبر 2023 . الساعة 13:39 بتوقيت القدس
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شعار حركة حماس

حيَّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مدينة جنين، ومخيمها الصامد وأبطالها المقاومين، وفي مقدّمتهم رجال كتائب القسام، الذين كشفوا قوة خاصة لجيش الاحتلال صباح اليوم وتصدّوا لهم وردّوهم على أعقابهم خائبين تحت وابلٍ من النيران، وأفشلوا مخططاتهم الرامية للنيل من المقاومة والشباب الثائر.

وأكدت حركة "حماس" في بيان لها، وصل "" نسخة عنه، أن الاشتباكات الضارية التي خاضها المقاومون اليوم شكّلت ملحمة بطولية ورسالة للعدو أن جنين شامخة وستبقى قلعة صمود وتحدٍّ، وخزان ثورة وغضب، وشوكة في حلق الاحتلال حتى التحرير.

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ونوَّهت إلى أن اعتقال اثنين من أبطال كتائب القسام لن يفتّ في عضد المقاومين الذين لا ترهبهم الملاحقات والاعتقالات، وسيبقون على العهد مع الشهداء والقدس والمسجد الأقصى المبارك مهما بلغت التضحيات، ولن يملّوا من العمل ضد الاحتلال ما دام فيهم عرق ينبض، والأيام بيننا وبين الاحتلال دول، وإن غداً لناظره قريب.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #المقاومة #كتائب القسام #اشتباكات

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