النائب أبو حلبية يُدين مصادرة الاحتلال للكتب الدراسية الفلسطينية في القدس

دان رئيس لجنة القدس والأقصى في المجلس التشريعي النائب د. أحمد أبو حلبية، مصادرة قوات الاحتلال الإسرائيلي، الكتب الدراسية الخاصة بالمنهاج الفلسطيني والكتب المطبوع عليها علم فلسطين من حقائب الطلبة في مدينة القدس.

وقال النائب أبو حلبية في تصريح صحفي، اليوم الإثنين: إن "العدو الصهيوني يحرص جاهداً على تحقيق هدف استراتيجي له وهو تهويد المدينة المقدَّسة، ويقوم بالتدخل في المناهج التعليمية الفلسطينية وفرض المناهج الصهيونية في مدارس الفلسطينية في المدينة المقدَّسة في استهداف مباشر لعقول الطلبة".

اقرأ أيضاً: بالفيديو الاحتلال يفتّش حقائب الطلبة المقدسيين ويصادر كتب المنهاج الفلسطيني

وثمَّن "صمود أهلنا المقدسين الرافضين لتطبيق المناهج الصهيونية وذلك لما له من تأثير في تحريف وتزوير التاريخ العربي والإسلامي".

المصدر / فلسطين أون لاين