فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

النائب أبو حلبية يُدين مصادرة الاحتلال للكتب الدراسية الفلسطينية في القدس

كتائب القسام: الاحتلال فشل في تحقيق هدفه باقتحام مخيم جنين

المدهون: قضية الأسرى والجثامين يجب أن يكون لهما ثقل ووزن بالبرنامج النضالي

حنيني: اعتقال "البرغوثي" إمعان في التضييق على عوائل الشهداء والأسرى

5 إصابات برصاص الاحتلال خلال الاقتحام المتواصل لمحيط مخيم جنين

ارتفاع إضافي جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

القيمة السوقية لأندية دوري روشن السعودي موسم 2023-2024

قاقون.. قرية مهجرة مرت بأحداث تاريخية دمرت تراثها

قاسم: مخيم جنين قلعة للمقاومة لن يكسر الاحتلال إرادته

قرارات "بن غفير" تُثير قلق عوائل الأسرى على مصير أبنائهم

كتائب القسام: الاحتلال فشل في تحقيق هدفه باقتحام مخيم جنين

04 سبتمبر 2023 . الساعة 12:39 بتوقيت القدس
...
الاحتلال فشل في تحقيق هدفه في اقتحام جنين

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في الضفة، إنها "اكتشفت قوة صهيونية خاصة تسلَّلت إلى مخيم جنين"، وأنها تصدَّت لها.

وأكد مصدر في كتائب القسام بجنين للجزيرة أن الاحتلال فشل في تحقيق هدفه من الاقتحام، مضيفًا أن المقاومين كشفوا القوة الخاصة واشتبكوا معها وأفشلوا هدفها الرئيس.

وشدَّد المصدر على أن الاعتقالات لن توقف المقاومة ولن تعيق تطوير بنيتها في الضفة الغربية.

اقرأ أيضًا: بالفيديو 5 إصابات برصاص الاحتلال خلال الاقتحام المتواصل لمحيط مخيم جنين

واندلعت اشتباكات مسلَّحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، في مخيم جنين وأطرافه، وذلك بعد تسلَّل قوة عسكرية خاصة للمخيم.

وأصيب 5 مواطنين واعتقل الاحتلال عدد آخر قالت مصادر إن من بينهم جرحى.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي في يوليو/تموز الماضي أكبر عملية اقتحام لجنين ومخيمها منذ الانتفاضة الثانية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #كتائب القسام #مخيم جنين #اقتحام جنين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة