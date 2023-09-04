كتائب القسام: الاحتلال فشل في تحقيق هدفه باقتحام مخيم جنين

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في الضفة، إنها "اكتشفت قوة صهيونية خاصة تسلَّلت إلى مخيم جنين"، وأنها تصدَّت لها.

وأكد مصدر في كتائب القسام بجنين للجزيرة أن الاحتلال فشل في تحقيق هدفه من الاقتحام، مضيفًا أن المقاومين كشفوا القوة الخاصة واشتبكوا معها وأفشلوا هدفها الرئيس.

وشدَّد المصدر على أن الاعتقالات لن توقف المقاومة ولن تعيق تطوير بنيتها في الضفة الغربية.

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واندلعت اشتباكات مسلَّحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، في مخيم جنين وأطرافه، وذلك بعد تسلَّل قوة عسكرية خاصة للمخيم.

وأصيب 5 مواطنين واعتقل الاحتلال عدد آخر قالت مصادر إن من بينهم جرحى.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي في يوليو/تموز الماضي أكبر عملية اقتحام لجنين ومخيمها منذ الانتفاضة الثانية.

المصدر / فلسطين أون لاين