كتائب القسام: أفشلنا مخططًا للعدو استهدف اعتقال وتصفية بعض مطاردينا

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في الضفة، إنها "اكتشفت قوة صهيونية خاصة تسلَّلت إلى مخيم جنين"، وأنها تصدَّت لها.

وأضافت كتائب القسام في بيان، اليوم الإثنين، أنها أفشلت مرّةً أخرى، مخططًا للعدوّ استهدف اعتقال وتصفية بعض مطارديها، بعد جهود استخبارية مركّزة بذلتها منظومته الأمنية.

وأكملت افي بيانها: "إننا إذ نعلن عن إفشالنا لمخططات العدوّ الأمنية والعسكرية في الوصول إلى المطاردين، لنؤكّدُ أن وحدات التأمين في الكتائب ستظلُّ كابوسًا يطارد أروقة المنظومة الاستخبارية لجيش العدوّ، وستبقى دليلًا على أن يد المقاومة هي العليا في الميدان بحول الله وقوته".

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وحيَّت القسام مجاهديها الأفذاذ الذين خاضوا اشتباكات عنيفة مع قوة الاحتلال المقتحمة للمخيم، قبل أسر العدو ثلاثةً منهم بعد إصابتهم بجروح متفاوتة على إثر تلك الاشتباكات.

وأكدت أن مجاهديها في مخيم جنين جزء لا يتجزأ من المقاومة الموحدة مع إخوانهم في بقية الفصائل والذين خاضوا الاشتباك مع العدوّ على قلب رجل واحد، وسيبقون معاً عقدة التحدي والصمود في وجه العدو الصهيوني المتغطرس.

المصدر / فلسطين أون لاين