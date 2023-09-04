حنيني: اعتقال "البرغوثي" إمعان في التضييق على عوائل الشهداء والأسرى

قال القيادي في حركة حماس عبد الحكيم حنيني إن الاعتقالات التي تنفذها قوات الاحتلال، وآخرها اعتقال المواطنة حنان البرغوثي، تؤكد عنصريته وقفزه على القوانين والمواثيق الإنسانية والأخلاقية، وعقليته الانتقامية من عوائل الشهداء والأسرى.

وأشار إلى أن اعتقال المواطنة حنان البرغوثي "أم عناد"، وهي شقيقة عميد الأسرى نائل البرغوثي والقائد الراحل عمر البرغوثي "أبو عاصف" يؤكد أننا أمام احتلال مجرم يتفنن في التضييق على العوائل المناضلة، بحجج أمنية كاذبة، في محاولة يائسة لكسر إرادتهم وترهيب أبناء شعبنا ومقاوميه.

وأكد أن كل هذه الانتهاكات الصهيونية لا يمكن أن تكسر إرادة شعبنا وعوائله التي قدَّمت أبناءها شهداء وأسرى من أجل الوطن والقدس والمسجد الأقصى المبارك، وأن الاحتلال سيعود خائبًا دون أن يحقق أيًّا من أهدافه، وسيثبت شعبنا كما كل مرة قدرته على الصمود والثبات حتى دحر الاحتلال.

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وحيَّا حنيني كوبر برجالها ونسائها وجميع مناضليها ومقاوميها، وعائلة البرغوثي التي لا تزال تواصل تقديم الغالي والنفيس من دمائها وأبنائها على عتبة حرية شعبنا والانتصار لثوابته وحماية المسجد الأقصى المبارك، مؤكدًا وقوف حركة حماس إلى جانب العائلة أمام المحن والمطاردات المتلاحقة التي يتسبَّب بها الاحتلال.

وشدَّد على أن المرحلة الحالية التي يمر بها شعبنا في ظل توحش حكومة الاحتلال وعديد القرارات الإجرامية بحق الأسرى ومخطَّطات المستوطنين في القدس والمسجد الأقصى، يستدعي المزيد من اليقظة والتكاتف وتصعيد المقاومة في كل المناطق وصدِّ العدوان الصهيوني بكل الوسائل الممكنة.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الإثنين 4/9/2023 تسعة مواطنين من مدن الضفة المحتلة بينهم المواطنة البرغوثي.

وقال مراسل مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنة حنان البرغوثي بعد مداهمة منزلها في بلدة كوبر شمال رام الله، علمًا أنها والدة لثلاثة أسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين