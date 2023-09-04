القيمة السوقية لأندية دوري روشن السعودي موسم 2023-2024

غزة/ محمد زقوت

قفزت القيمة السوقية للدوري روشن السعودي وأنديته لكرة القدم بشكل هائلة، حوالي 250% خلال الموسم الجديد 2023-2024، مقارنةً بموسم 2022-2023.

ووفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي، شهدت دوريات الخمسة الكبرى انخفاضًا في قيمتها أنديتها السوقية للموسم الجديد 2023-2024، عن الموسم السابق.

ففي الدوري الإنجليزي الممتاز، انخفضت قيمته السوقية من 11.32 مليار يورو في الموسم السابق، إلى حوالي 10.55 مليارات في الموسم الجديد.

بالنسبة للدوري الإسباني، انخفضت أيضًا قيمة أنديته من 5.26 مليارات يورو في الموسم 2022-23، إلى 4.7 مليارات يورو في موسم الجديد، بالإضافة إلى تراجع قيمة أندية الدوري الإيطالي من 5.26 مليارات يورو إلى 4.6 مليارات يورو الموسم الحالي.

وكذلك كان الوضع مشابهًا في الدوري الألماني، حيث فقدت الأندية حوالي 700 مليون يورو من قيمتها السوقية بعدما كانت 4.66 مليارات يورو في موسم 2022-23، وتصبح قيمتها هذا الموسم 3.98 مليارات يورو.

وفيما يخص الدوري الفرنسي فقد شهد أيضًا تراجعًا في قيمته السوقية، بعد أن في هذا الموسم قرابة إلى 3.52 مليارات يورو، من أصل 4.31 مليارات يورو في الموسم الماضي.

إلا أنَّ دوري روشن السعودي شهد قفزة كبيرة جدًا في قيمة أنديته السوقية هذا الموسم 2023-24، جاذباً بذلك أنظار محبي كرة القدم في العالم، بفضل التعاقدات الكبيرة التي أجرتها الأندية السعودية هذا الموسم.

وقد أسفرت تعاقدات الأندية السعودية هذا الموسم مع نجوم كرة القدم الكبار مثل البرتغالي كريستيانو رونالد والسنغالي ماني للنصر، والفرنسي كريم بنزيما وجوتا للاتحاد.

بالإضافة تعاقد الأهلي مع الجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي وكيسيه من برشلونة، والهلال مع الصربي سافيتش من لاتسيو ونيمار من باريس.

وبلغت ووفقًا "ترانسفير ماركت" أنًّ القيمة السوقية لأندية دوري روشن السعودي في الموسم 202-23، قرابة 346 مليون يورو، لتقفز بشكل هائل هذا الموسم 2023-2024 حوالي 1.09 مليار يورو، بنسبة نمو تجاوزت 250%، حتى الآن.

القيمة السوقية لأبرز الأندية السعودية هذه الموسم 2023-2024 مقارنةً بالموسم السابق، كالتالي:

اسم النادي موسم 2022-23 24-2023 الهلال 49.63 مليون يورو 259.55 مليون يورو النصر 59.10 مليون يورو 204.8 ملايين يورو الأهلي 10.65 ملايين يورو 198.33 مليون يورو الاتحاد 29.45 مليون يورو 118.98 مليون يورو الاتفاق 25.80 مليون يورو 54.8 مليون يورو الشباب 42.18 مليون يورو 39.20 مليون يورو أبها 12.43 مليون يورو 26.18 مليو ن يورو

وأخيراً، تتصدَّر أندية الدوري السعودي 2023-2024 القيمة السوقية الأعلى حالياً على مستوى دوريات قارة آسيا، متفوقاً بذلك على الدوري الياباني والدوري الصيني والدوري الكوري الجنوبي، ويصنَّف من حيث ترتيب الدوريات العالمية في المركز 16.

المصدر / فلسطين أون لاين+مواقع إلكترونية