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بالفيديو 5 إصابات برصاص الاحتلال خلال الاقتحام المتواصل لمحيط مخيم جنين

04 سبتمبر 2023 . الساعة 11:10 بتوقيت القدس
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قوات الاحتلال تقتحم مناطق فلسطينية في الضفة (أرشيف)

أصيب 5 مواطنين، اليوم الإثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال المتواصل لـ مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، تسلَّلت قوات إسرائيلية خاصة لمخيم جنين، وتبعها بوقت قصير تعزيزات عسكرية بعدد من الآليات، وذلك بعد أن تمَّ اكتشافها من قِبل عناصر المقاومة.

وأطلقت قوات الاحتلال النيران بكثافة تجاه المواطنين والشبان.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن عطا أبو ارميلة، فيما أعلنت اعتقال مواطنين من بينهم مصابين.

وأعلنت كتائب القسام في الضفة أن مجاهديها اكتشفوا قوة صهيونية خاصة تسلَّلت إلى المخيم.

واستهدفت المقاومة في المخيم قوات الاحتلال بصليات من الرصاص عند أطراف مخيم جنين.

وفي السياق، قالت إذاعة جيش الاحتلال إن طائرتين مسيرتين تابعتين للجيش سقطتا في جنين لأسباب غير معروفة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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