لص يسرق سيارة فتاة ويجرّها على الأرض

وثَّقت كاميرات المراقبة في العاصمة الأردنية عمّان، بمباغتة لص لفتاة وصعوده إلى سياراتها في أثناء محاولتها ركن إلى جانب الطريق.

ووفق المشهد القاسي الموثق، دفع اللص الفتاة لخارج السيارة، إلا أنها علقت في الباب، حيث جرها وهو يقود السيارة لمسافة تزيد عن 300 متر.

وقد جرت عملية السرقة في 31 أغسطس/ آب الماضي، بمنطقة الدوار السابع في العاصمة عمّان.

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الأمر الحسن في الأمر، أن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على اللص، وهو شاب يبلغ من العمر 21 عامًا، مشيرة إلى أنه صاحب أسبقيات إجرامية، وقام بطعن فتاة أخرى في وجهها وحاول خنق والدتها المُسِّنة وسرق مصاغًا ذهبية.

وأسند المدعي العام المناوب لمحكمة الجنايات الكبرى للمتهم ارتكابه جناية الشروع بالقتل تمهيدًا لجناية وفق نص المادة 328 و 70 من قانون العقوبات، وكذلك جناية الشروع بالقتل تمهيدًا لجنحة وفق المادتين 327 و70 من القانون ذاته، وجناية إيذاء الوجه وفق المادة 334 عقوبات مكرَّرة، وجناية سرقة مركبة وفق المادة 401 /3، وجنحة سرقة منزل وفق المادة 406 من قانون العقوبات.

وتصل عقوبة اللص وفق ما أسند إليه المدعي العام إلى الأشغال الشاقة المؤبَّدة لمدَّة 30 عامًا.

المصدر / فلسطين أون لاين