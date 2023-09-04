بلدية بيت حانون تشرع بتنظيف مصافي مياه الأمطار

شرعت بلدية بيت حانون، بتنظيف مصافي مياه الأمطار المنتشرة في شوارع المدينة وذلك ضمن استعداداتها لاستقبال فصل الشتاء، لضمان سلامة الحركة المرورية في الطرقات العامة وعدم تضرر منازل المواطنين القاطنين في المناطق المنخفضة.

وذكر رئيس لجنة طوارئ الشتاء في البلدية أ. زياد عاشور أنه جاري العمل على تنظيف كافة المصافي والبالغ عددها (470) مصفاه، ضمن خطة العمل التي تم تجهيزها مسبقًا للوصول إلى كافة المصافي وتنظيفها تباعاً بدءاً من تلك الواقعة في المناطق المنخفضة وصولاً إلى باقي المناطق، مبيناً أهمية الجهد المبذول والذي من شأنه مساعدة البلدية في المحافظة على سلامة المواطنين والصحة العامة.

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وناشدت اللجنة كافة السكان بضرورة أخذ درجات الحيطة والحذر قدر المستطاع للحيلولة دون وقع أي اشكاليات جراء هطول الأمطار بكثافة، مشددةً على استعداد البلدية لتقديم الخدمات لكافة السكان.

ودعت الجميع إلى ضرورة التواصل مع البلدية في حالات الطوارئ ليتم تقديم الخدمات لهم وفي كافة أماكن تواجدهم، معربةً عن أملها أن يكون الموسم القادم للشتاء موسم خير على أبناء شعبنا

المصدر / فلسطين أون لاين