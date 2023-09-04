توتر في ريمون وإدارة سجون الاحتلال تستدعي وحدات كبيرة من قوات القمع

قال نادي الأسير الفلسطيني، صباح اليوم الإثنين، إن هناك توترًا شديدًا بين أسرى سجن "ريمون"، وإدارة سجون الاحتلال.

وأفاد نادي الأسير في بيان مقتضب، إلى أن إدارة سجون الاحتلال استدعت وحدات كبيرة من قوات القمع، مشيرًا إلى أن الأوضاع ذاهبة نحو التدهور.

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وتضم وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، عسكريين ذوي أجسام قوية وخبرات خدموا في وحدات حربية مختلفة في جيش الاحتلال، تلقى عناصرها تدريبات خاصة لقمع الأسرى والتنكيل بهم، باستخدام أسلحة مختلفة، منها السلاح الأبيض، والهراوات، والغاز المسيل للدموع، وأجهزة كهربائية تؤدّي إلى حروق في الجسم، وأسلحة تطلق رصاصاً حارقاً، ورصاص "الدمدم" المحرَّم دولياً، ورصاص غريب يُحدث آلاماً شديدة.

المصدر / فلسطين أون لاين