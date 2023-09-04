المقاومة بغزة تطلق صواريخ تجريبية تجاه البحر

أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح اليوم الإثنين، عدة صواريخ تجريبية تجاه سواحل البحر، ضمن معركة "الإعداد" لتطوير قدراتها العسكرية وزيادة دقتها.

وبحسب مصادر محلية، سُمع دوي انفجارات في مناطق عدة من القطاع، نتيجة تلك التجارب.

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وقال موقع حدشوت حموت الإخباري العبري، إن حركة "حماس"، أطلقت قبل قليل، صاروخين باتجاه البحر في إطار التجربة، تم إطلاقهما بفاصل حوالي 10 دقائق.

وتنفذ المقاومة بشكل دوري تجاربها الصاروخية باتجاه البحر، ضمن استعداداتها لأي مواجهة قادمة محتملة مع الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين