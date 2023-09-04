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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة

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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة

04 سبتمبر 2023 . الساعة 08:23 بتوقيت القدس
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جيبات الاحتلال تتوغل في مناطق فلسطينية (أرشيف)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الإثنين، حملة اعتقالات في أوساط المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

واقتحمت تلك القوات، العديد من البلدات والقرى في مناطق متفرقة، حيث تم مداهمة منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها وتخريبها.

وبحسب مصادر محلية اعتقلت قوات الاحتلال المواطنة حنان البرغوثي شقيقة الأسير نائل البرغوثي، من منزلها في بلدة كوبر شمال رام الله.

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كما اعتقلت إلى جانبها المحرر ياسر فحل من نفس البلدة التي شهدت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

وفي بلدة طمون جنوب طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب رضا علي أبو شما والتي شهدت مواجهات، واشتباكات مع قوات الاحتلال.

كما اعتقلت نهاد أبو كشك، وهشام جادالله من مخيم عسكر في نابلس، بعد مداهمة منزليهما.

المصدر / فلسطين أون لاين
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