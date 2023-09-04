حملة اعتقالات بالضفة ومواجهات قرب طوباس

شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

ودارت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في بلدة طمون قضاء طوباس، حيث اقتحمت قوات الاحتلال منزل علي حسن أبو شما، واعتقلت نجله رضا، بعد أن عاثت بالمنزل خرابا.

وتركزت الاقتحامات في محافظات، طوباس، ورام الله، ونابلس وتم خلالها مداهمة عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

وأوضحت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، وحولتهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال من محافظة نابلس، الشاب هشام جاد الله عقب اقتحام منزله في مخيم عسكر الجديد، كما اعتقلت الشاب نهاد أبو كشك عقب اقتحام منزله في مخيم عسكر.



الشاب نهاد أبو كشك



الشاب هشام جادالله

ومن بلدة كوبر شمال غرب محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر الشيخ ياسر إبراهيم فحل، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته خلال اقتحامها، كما اعتقلت القوات الأسيرة المحررة حنان البرغوثي.



الشيخ ياسر فحل



حنان البرغوثي "أم عناد"

واقتحمت دوريات عسكرية البلدة، حيث تصدى لها عشرات الشبان ورشقوها بالحجارة وأغلقوا الطرقات.

واندلعت مواجهات ليلية، بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في بلدة سلواد قضاء رام الله.

المصدر / فلسطين أون لاين