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كلوب "ضاحكاً": رحيل صلاح قصة إعلامية

04 سبتمبر 2023 . الساعة 01:22 بتوقيت القدس
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كلوب "ضاحكاً": رحيل صلاح قصة إعلامية

انفجر يورغن كلوب، مدرب ليفربول، ضاحكا بعد سؤاله عن إمكانية رحيل محمد صلاح عن الفريق الإنجليزي، مشددا على أن نجمه المصري لن يخرج خارج أسوار النادي.

وبدأ صلاح أساسيا مع "الريدز" ضد أستون فيلا في المباراة التي استضافها ملعب "أنفيلد"، يوم الأحد، على الرغم من التكهنات الشديدة بشأن مستقبله.
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وذكرت التقارير البريطانية أن ليفربول رفض عرضا في اليوم الأخير من اتحاد جدة من أجل الحصول على توقيع محمد صلاح، قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا.

وعندما سئل المدرب الألماني عما إذا كان صلاح سيرحل عن ليفربول أم لا، ضحك كلوب علنا، وقال: إنها قصة إعلامية، لدي العديد من الأورواق في مكتبي، ولا يوجد أي شيء بشأن رحيل صلاح.

وأضاف: لدي الكثير من الأشياء الأخرى التي يجب القيام بها، لقد خاض صلاح أسبوعا تدريبا جيدا وطبيعيا، لم يكن هناك شيء من وجهة نظري للتفكير فيه.

المصدر / وكالات
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