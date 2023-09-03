وزير خارجية الاحتلال يصل المنامة في أول زيارة 

وصل وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين، مساء الأحد، العاصمة البحرينية المنامة، في زيارة رسمية من المقرر أن تستمر لمدة يومين.

جاء ذلك بحسب بيان لوزارة الخارجية البحرينية.

وأفادت الوزارة، في بيانها، بوصول "إيلي كوهين وزير خارجية الاحتلال والوفد المرافق، في زيارة للبحرين تستغرق يومين".

وأضافت: "كان في استقبال كوهين في مطار البحرين الدولي، وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني".

وفي وقت سابق الأحد، قالت هيئة بث الاحتلال الرسمية، إن كوهين سيلتقي في المنامة مع نظيره البحريني ومسؤولين آخرين.

ومن المقرر أن يفتتح وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي رسميا خلال الزيارة سفارة كيانه في المنامة، بحسب المصدر العبري ذاته.

وهذه هي الزيارة الأولى لكوهين إلى البحرين، التي سبق وأعلنت في يوليو/ تموز الماضي تأجيل الزيارة المقررة مطلع أغسطس/آب الماضي.

ووقتها، بررت البحرين تأجيل زيارة كوهين بأن ملك البلاد سيكون في الخارج، بينما قالت وسائل إعلام عبرية إن السبب الحقيقي للتأجيل هو اقتحام وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى أواخر يوليو.

ووقعت دولة الاحتلال مع كل من البحرين والإمارات اتفاقين لتطبيع العلاقات في سبتمبر/أيلول 2020 برعاية أمريكية.

المصدر / الأناضول