نتنياهو يكشف عن إحباط هجوم ضد (إسرائيليين) في قبرص

كشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، عن إحباط هجوم ضد "إسرائيليين" في الأراضي القبرصية.

وقال نتنياهو في بيان مشترك مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس: "أشكركم على التعاون الأمني، وعلى العمل الرائع الذي قامت به أجهزة الأمن القبرصية؛ لإحباط محاولة هجوم ضد إسرائيليين على الأراضي القبرصية".

بدوره أكد خريستودوليدس أن "(إسرائيل) حليف استراتيجي لقبرص، وجميع سكان الجزيرة ممتنون للمساعدة الإسرائيلية في إطفاء الحرائق، أنتم دائما بجانبنا في أوقات الحاجة".

وكانت هيئة بث الاحتلال الإسرائيلي الرسمية "كان" قد تحدثت في نهاية حزيران/يونيو الماضي عن إحباط "هجوم إيراني ضد أهداف إسرائيلية ومدنيين يهود في الجزيرة".

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وأضافت: "يبدو أن هذا النشاط مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، وبحسب ما ورد نُفذت عملية الإحباط بالتعاون مع المخابرات الأمريكية والإسرائيلية".

فيما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية وقتها، عن مصادر قبرصية رومية (لم تسمها)، أن أجهزة المخابرات المحلية، كانت تتابع تحركات خلية في الأشهر الأخيرة، قبل اعتقال أعضائها، دون أن توضح عددهم، أو تحدد الأهداف التي خططوا لمهاجمتها.

المصدر / فلسطين أون لاين