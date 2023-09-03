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بالصور الآلاف يشيعون جثمان إمام مسجد "قباء" بالداخل الفلسطيني المحتل

03 سبتمبر 2023 . الساعة 23:13 بتوقيت القدس
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الآلاف يشيعون جثمان إمام مسجد "قباء" بالداخل الفلسطيني المحتل

شيّع الآلاف من أهالي "كفر قرع"، بالداخل الفلسطيني المحتل، مساء الأحد، جثمان إمام مسجد "قباء" في المدينة، سامي عبد اللطيف مصري، والذي قتل أمس السبت، في جريمة إطلاق نار. 

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الضحية في مسجد قباء، ثم توجهوا إلى مقبرة المدينة، حيث ووري جثمانه الثرى.

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ويسود الحداد لمدة ثلاثة أيام في "كفر قرع"، كما أعلن عن استمرار الإضراب في المدارس غدا الإثنين، ويشمل الإضراب إغلاق المصالح التجارية لغاية الساعة 12 ظهرا.

وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل التي ارتكبت في الداخل الفلسطيني المحتل، منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، إلى 158 قتيلا بينهم تسع نساء.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جريمة #الداخل المحتل #الاحتلال الإسرائيلي #سامي عبد اللطيف

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