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حكومة نتنياهو تطلب تأجيل جلسة المحكمة العليا ضد إلغاء قانون "عدم المعقولية"

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حكومة نتنياهو تطلب تأجيل جلسة المحكمة العليا ضد إلغاء قانون "عدم المعقولية"

03 سبتمبر 2023 . الساعة 21:21 بتوقيت القدس
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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي؛ طلبت تأجيل جلسة الاستماع في "المحكمة العليا" للالتماسات المقدمة؛ ضد إلغاء عدم المعقولية إلى بداية تشرين أول/أكتوبر 2023.

وقالت اليوم الأحد، إن محامي حكومة نتياهو، طلب تأجيل الجلسة المقررة في 12 أيلول/سبتمبر الجاري، إلى موعد آخر، لرد الحكومة على الالتماسات.

وأوضح أن الحكومة بحاجة إلى مزيد من الوقت لإعداد ردها على الالتماسات، والتي تم تقديمها من قبل مجموعة متنوعة من الأحزاب، بما في ذلك "الكنيست" (برلمان الاحتلال)، و"الائتلاف من أجل حقوق العمال"، و"المنظمة الإسرائيلية لمناهضة العنصرية".

ومن المتوقع أن تبت محكمة الاحتلال العليا في طلب الحكومة خلال الأيام المقبلة.

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وصادق كنيست الاحتلال في 24 تموز/يوليو الماضي، على قانون إلغاء "اختبار المعقولية" الذي يحدّ من عمل محكمة الاحتلال العليا، ويُقلص صلاحياتها، المتعلقة بإمكانية إلغاء قرارات الحكومة.

و"اختبار المعقولية" قانون يتيح لمحكمة الاحتلال، مراقبة ومراجعة القرارات الحكومية، وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام.

ويعني إلغاء هذا القانون؛ تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية، ولاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حكومة نتنياهو #الاحتلال الإسرائيلي #قانون عدم المعقولية

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