هل يتولى لاهوز رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم؟

بات الحكم الدولي الإسباني السابق، ماتيو لاهوز (46 عامًا)، المرشّح الأبرز لخلافة لويس روبياليس في رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF)، حسبما نشرت يومية ماركا (Marca) اليوم الأحد 3 سبتمبر/ أيلول.



ويواجه روبياليس (45 عامًا) خطر الإقالة من الاتحاد الإسباني، بعد أن قام بحركة غير أخلاقية بعد فوز منتخب سيدات إسبانيا بكأس العالم شهر أغسطس/ آب الماضي، على حساب منتخب إنجلترا بهدف نظيف (1-0).



الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) أوقف روبياليس لمدة 90 يومًا، ومحليًا سيخضع إلى المحاكمة داخل إسبانيا.



وقالت ماركا من مصادرها، إن الحكم لاهوز -الذي اعتزل العام الماضي 2022- أصبح المرشّح الأبرز في الوقت الحالي لخلافة روبياليس، الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم منذ عام 2018.



لاهوز يعد من أفضل حكّام إسبانيا عبر تاريخها؛ إذ أدار أكثر من 220 مباراة في الدوري، وهو حكم دولي منذ عام 2008.



روبياليس بدوره تمسّك بمنصبه، وقال إنه لن يستقيل، في حين ذكرت وسائل إعلام أن القضاء الإسباني -بنسبة كبيرة- سيدين روبياليس وسيضطره إلى الاستقالة خلال جلسات المحاكمات الرسمية المقبلة.

المصدر / فلسطين اونلاين