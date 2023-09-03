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فراس البريكان من الفتح إلى الأهلي

03 سبتمبر 2023 . الساعة 20:54 بتوقيت القدس
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فراس البريكان من الفتح إلى الأهلي

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، اليوم الأحد، تعاقده مع المهاجم الدولي فراس البريكان لمدة 5 مواسم حتى صيف 2028، قادمًا من نادي الفتح.

وحسم "الإمبراطور" صفقة المهاجم الدولي السعودي قبل أيام من إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية في دوري روشن، ليواصل تعزيز صفوف الفريق من أجل العودة إلى منصات التتويج.

وكشف الأهلي عن الصفقة الجديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X" (تويتر سابقًا)، قائلًا: "العازف فراس البريكان أهلاوي لمدة 5 سنوات".

ويعد البريكان واحدًا من أبرز النجوم المحليين في الدوري السعودي، منذ أن صعد للفريق الأول في نادي النصر عام 2019، قبل أن ينتقل إلى صفوف الفتح في 2021.

كما ظهر اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا بشكل أكثر من رائع في المباراة التي جمعت الأهلي والفتح؛ حيث نجح في تسجيل هدف في شباك ميندي، وساعد فريقه على الفوز بخماسية مقابل هدف.

جدير بالذكر أن البريكان قد شارك مع الفتح في 65 مباراة بجميع المسابقات، ونجح في تسجيل 33 هدفًا وصناعة 9 أهداف.

المصدر / فلسطين اونلاين
#الأهلي #فراس البريكان #الفتح

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