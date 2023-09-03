إيسكو المتألق يحظى بإشادة بيلغريني

أثار الإسباني فرانشيسكو إيسكو، نجم ريال بيتس إعجاب مدربه التشيلي مانويل بيليغريني، بعد مواصلته التألق في بداية هذا الموسم، ليسهم في فوز فريقه على رايو فايكانو بهدف نظيف سهرة السبت، لحساب الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني، مؤكدًا بذلك عودته القوية إلى الملاعب بعد انقطاع دام لأشهر طويلة.



وعلى الرغم من عدم االتسجيل أو الصناعة، إلا أن إيسكو اختير رجل المباراة نظير المستوى الراقي الذي قدمه أمام لاعبي رايو فايكانو، حيث تمكن من صنع 5 فرص سانحة للتسجيل، وهي المرة الرابعة على التوالي التي يحصد فيها هذه الجائزة الفردية التي تقدمها رابطة "لا ليغا" بعد نهاية كل مواجهة.



تألُّق نجم ريال مدريد السابق، لم يفاجئ مدربه بيليغريني، الذي أشاد به بقوة في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المواجهة، حيث قال في تصريحات نقلها موقع "ريليفو": "صراحة ما يقوم به إيسكو لم يفاجئني تمامًا، إنه لاعب مميز ويدرك جيدًا ما يقوم به على أرض الملعب".



وتحدث المدرب التشيلي عن انضمام اللاعب إلى بيتيس، بقوله: "لقد تحدثت إليه عبر الهاتف لمدة دقيقة واحدة، وهذا كان كافيًا ليؤكد لي رغبته في القدوم إلى ريال بيتيس، إنه لاعب شغوف ومثابر".



وانضم إيسكو إلى ريال بيتيس في صفقة انتقال حر هذا الصيف، بعد فترة من البطالة استمرت قرابة 9 أشهر عقب مغادرته إشبيلية، بسبب مشكلات داخلية مع المدير الرياضي للنادي، ليعيد بعث مشواره من جديد في النادي الأندلسي الثاني الذي يتألق معه في بداية هذا الموسم.



وبات بيتيس يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط بعد فوزه على رايو فايكانو، إثر مرور أربع جولات، بينما يبقى إيسكو صاحب الـ31 عامًا اللاعب الأكثر تأثيرًا في فريقه من بداية هذا الموسم.

المصدر / فلسطين اونلاين