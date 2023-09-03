استقالة الجهاز الفني لفريق غزة الرياضي

غزة / مؤمن الكحلوت:

أعلن الكابتن إسلام سلامة مدرب فريق الناشئين بنادي غزة الرياضي، استقالته من منصبه، بعد 3 سنوات قضاها على رأس عمله.

وشكر سلامة مجلس الإدارة على توفير كافة المسلتزمات للفريق، ودعمه خلال الفترة السابقة، متمنيا التوفيق للفرق خلال الفترة القادمة.

وقاد سلامة، فريق الناشئين في عدة بطولات نظمها اتحاد كرة القدم، واكتشف عدة مواهب وباتت ركائز في الفريق الأول حاليا.

ويعمل سلامة مدربا للفرق الأول بنادي الزيتون، أحد أندية الدرجة الثانية، في فرع غزة والشمال، علما أنه يحمل شهادة تدريب "B".

وفي سياق متصل، قرر سمير عبد الواحد المدير الإداري لفرق الناشئين بنادي غزة الرياضي الاستقالة من منصبه، لأسباب لم يفصح عنها.