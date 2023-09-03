رسالة تحذيرية لإدارة ليفربول بشأن محمد صلاح

تلقى نادي ليفربول رسالة تحذيرية من لاعبه السابق الإنجليزي داني ميرفي، بشأن التفريط في النجم المصري محمد صلاح، جناح الفريق الأول للريدز، في ظل محاولات اتحاد جدة السعودي للتعاقد مع هداف حمُر الميرسيسايد.



ويسعى الاتحاد بقوة للتعاقد مع صلاح، على الرغم من رفض ليفربول التام؛ إذ يحلم العميد بتكوين ثنائية خاصة في خط هجومه بين صلاح والنجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي انضم إلى النادي الجداوي هذا الصيف.



وخلال رسالته، قال ميرفي إنّ رحيل صلاح يعني أن على الفريق نسيان المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ" هذا الموسم وإنهاء الموسم بين الأربعة الكبار.



وأضاف في مقالته عبر يوميّة "ديلي ميل" البريطانية: "إذا لم يرغب محمد صلاح في الرحيل إلى الدوري السعودي، فلن يكون هناك أي داعٍ لهذا الحديث، إذا كنت في مكانه، كنت سأتحدث وأضع حدًا للشائعات، خاصة أن سوق الانتقالات في السعودية لن يغلق حتى يوم الخميس، وبالتالي، سيستمر الحديث عن إمكانية رحيله".



وتابع حديثه محذرًا إدارة الريدز من تبعات التخلي عن نجمه المصري: "لن ينسى أحد محمد صلاح على الإطلاق، سيظل الجميع يتذكره كأحد عظماء ليفربول وإذا بقي، فسيؤدي ذلك إلى تعزيز مكانته في النادي؛ لكن إذا رحل فسيعاني ليفربول، سيكون في وضع أسوأ؛ خاصة مع رغبتهم في منافسة مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي، حتى لو كان المقابل المادي يصل إلى 150 مليونًا".



وأردف: "إذا أراد صلاح الرحيل، فسأقبل هذا العرض ويمكنني الاستفادة منه بضم صفقات جديدة في يناير/ كانون الثاني، لكن لن يتمكنوا من الفوز باللقب، ربما يمكنهم المنافسة على المربع الذهبي؛ بيد أن يورغن كلوب سيصاب بخيبة أمل إذا رحل "مو" عن الفريق، فهو يعرفه منذ فترة طويلة، ولن يقف ضد رغبة اللاعب إذا أراد الرحيل".



واسترسل متحدثًا عن بديل صلاح في ليفربول، قائلًا: "لويس دياز لاعب رائع ومتألق، أعتقد أن عودته من الإصابة ستكون بمثابة صفقة جديدة لنادي ليفربول، يمكن أيضًا لكل من كودي جاكبو وديوغو جوتا اللعب في الجهة اليمنى وربما داروين نونيز".



وأتبع: "إذا رحل صلاح، فهذه ليست النهاية، لقد غادر أيان راش باعتباره أسطورة؛ ولكن تم تعويضه بجون ألدريدج، رحل كيفن كيجان وحل كيني دالغليش مكانه، فاز ليفربول بقب الدوري الإنجليزي بعد رحيل ستيفن جيرارد ولويس سواريز ودانيال ستوريدج؛ فالأندية تتطور ولم ينجح الفريق بالفوز بالبريميرليغ إلا مع محمد صلاح، وساديو ماني وروبرتو فيرمينو".



وختم تصريحاته بالقول: "عندما يغادر اللاعبون المميزون، يظهر آخرون يحاولون إثبات أنفسهم، لقد رحل جيرارد وجاء جوردان هندرسون، محمد صلاح يعد الملك في ليفربول، لكن عندما يحين وقت رحيله، سيكون هناك آخرون تحبهم الجماهير بجنون".



وسبق أن رفض ليفربول عرضًا من الاتحاد قيمته 175 مليون يورو من أجل ضم صلاح؛ إذ يتمسك المدرب الألماني للريدز، يورغن كلوب، بخدمات الدولي المصري.



الجدير بالذكر أن صلاح كان قد وافق على تمديد عقده مع ليفربول الصيف الماضي حتى عام 2025، براتب يبلغ نحو 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ليكون من بين الأعلى أجرًا في البريميرليغ.