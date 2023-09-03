قرارات "بن غفير" لعبٌ بالنار.. أبو كويك يدعو لنصرة الأسرى ومساندتهم

دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس حسين أبو كويك، إلى نصرة الأسرى والوقوف صفاً واحداً لمساندتهم داخل المعتقلات، بعد إعلانهم الشروع بالإضراب المفتوح عن الطعام يوم الخميس القادم.

وقال أبو كويك في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن سياسة الاحتلال وقرارات بن غفير تجاه الحركة الوطنية الأسير هو لعبٌ بالنار، مشدداً في الوقت ذاته على أن قادة الاحتلال يجعلون طبيعة الأسرى وإصرارهم وبطولاتهم وإنجازاتهم التي تحققت بالإضرابات العديدة على مدار التاريخ الاعتقالي.

وأوضح أن الأسرى الفلسطينيين لا يمكن أن يقبلوا بالاعتداء على حقوقهم، لذلك قرروا خوض هذا الإضراب، مشيراً إلى أن الحركة الأسيرة لها ظهر يحميها ويساندها يتمثل في الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

اقرأ أيضا: "جبارين": أسرانا لن يستسلموا لقرارات بن غفير الإجرامية

ولفت إلى أن المقاومة بعثت برسائل عديدة للاحتلال، تفيد بأن المساس بحقوق الأسرى هو تجاوز للخطوط الحمراء، محذراً بن غفير وسلطات الاحتلال من التمادي في الاعتداء على الأسرى وحقوقهم.

وطالب أبو كويك المؤسسات والفصائل والقوى الفلسطينية، بالوقوف صفاً واحداً لمساندة الأسرى داخل المعتقلات، ودعم خطوات الذين ضحوا وبذلوا جهدهم وجهادهم وحياتهم وزهرة شبابهم في سبيل الدفاع عن قضيتنا المقدسة.

وقرر الأسرى في سجون الاحتلال الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام يوم الخميس بعد المقبل، للمطالبة بوقف كل القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق عليهم، وإعادة كل ما تم سلبه من حقوقهم خلال الفترة الماضية.

وقالت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة في بيان لها اليوم الأحد، ردًا على قرار المتطرف "بن غفير" بتقليص زيارات الأسرى: "سنجعل من شهر سبتمبر الحالي عنوانًا وشهراَ جامعاً لأقدس قضيتين، مسرىً انتفض من أجله شعبنا قبل ثلاثة وعشرون عاماً، وأسرى سينتفضون معهم شعبهم هذا العام حتى تحقيق حرية أسرانا ومسرانا".

المصدر / فلسطين أون لاين