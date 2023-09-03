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إصابات خلال اعتداء قوات الاحتلال على نشطاء جنوب الخليل

03 سبتمبر 2023 . الساعة 17:20 بتوقيت القدس
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أصيب عدد من النشطاء جراء اعتداء قوات الاحتلال على نشطاء خلال جولة تفقدية لأهالي تجمع "لصفر" في "مسافر يطا" جنوبي الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفاد منسق لجنة الحماية والصمود في "مسافر يطا"، فؤاد العمور، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على وفد من النشطاء خلال تفقده لعائلة أبو قبيطة في تجمع (لصفر)، التي تعاني من انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه.

كما استولت قوات الاحتلال، على جرار زراعي في منطقة "قويويس" بالقرب من "شعب البطم" بـ"مسافر يطا".

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وبحسب أهالي المنطقة، تسعى "قوات الاحتلال من خلال إجراءاتها العدائية ضد سكان (مسافر يطا)، لدفعهم إلى الرحيل عن المنطقة لصالح التوسع الاستيطاني".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الخليل #مسافر يطا #اعتداء الاحتلال

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