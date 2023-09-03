ليلى خالد: الاعتقالات السياسية بحق مناضلي شعبنا لن تفيد إلا الاحتلال

قالت عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المناضلة ليلى خالد، اليوم الأحد، إنّ استمرار الأجهزة الأمنية للسلطة في اعتقالها للمقاومين والمناضلين المطلوبين للاحتلال من أبناء شعبنا، وممارسة الضغط عليهم وعلى ذويهم، ما هو إلا تعبير عن استمرار الالتزام بالتنسيق الأمني رغم الادّعاء المتكرر بوقفه.

وأكدت خالد في تصريح صحفي، أنّ سياسة الاعتقالات بحق مناضلي شعبنا، لن تفيد إلا العدو الصهيوني، الذي يلاحق أبناء ومناضلي شعبنا ويوغل في سياساته الاستيطانية والأمنية والتنكيلية في عموم الضفة المحتلة.

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ودعت الفصائل والمؤسسات الحقوقية كافَّة، أن ترفع الصوت عاليًا في رفض وإدانة الاعتقال السياسي من أي جهة كانت، وممارسة أقسى الضغوط عليها لوقف هذه السياسة.

وشدَّدت خالد، على أن المقاومة المستمرة في الضفة المحتلة وحاضنتها الشعبية لن تتوقف عن مواجهة العدو وإلحاق الخسائر المادية والمعنوية في صفوفه.

المصدر / فلسطين أون لاين