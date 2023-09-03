فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"جبارين": أسرانا لن يستسلموا لقرارات بن غفير الإجرامية

ندوة سياسية حول حول إلغاء جامعة سان فرانسيسكو لمساق حول فلسطين

مصرع 4 أشخاص وفقدان 5 في فيضانات شمالي الجزائر

"مباحث التموين" توقف مخبزين ومطعمًا عن العمل بخان يونس

تصل إلى بيوت المواطنين 4 مرات شهريًا فقط.. أزمة المياه تتفاقم في بيت لحم

النائب قرعاوي يدعو إلى نصرة الأسرى بكافة السبل وعلى جميع الأصعدة

"عبد الرحيم غنام".. رفض اقتحام الاحتلال لطوباس فارتقى شهيدًا

"مقاومة الجدار" ترصد 851 اعتداءً للاحتلال ومستوطنيه بأغسطس

الثلاثاء المقبل.. تظاهرة في النقب احتجاجًا على هدم المنازل

مركز حقوقي يستنكر سياسة بن غفير تجاه الأسرى والمعتقلين

وشعبنا سيساندهم في إضرابهم عن الطعام

"جبارين": أسرانا لن يستسلموا لقرارات بن غفير الإجرامية

03 سبتمبر 2023 . الساعة 14:07 بتوقيت القدس
...
مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في حركة حماس، زاهر جبارين

أكد مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في حركة حماس، زاهر جبارين، أن الحرب المفتوحة على الأسرى بقرارات حكومية إسرائيلية إجرامية لن تكسر إرادتهم، ولن تؤثر في معنوياتهم.

وقال جبارين في تصريح صحفي، اليوم الأحد: سيواجه العدو أُسودًا في السجون لا يقبلون الضيم ولا يستسلمون لقرارات الاحتلال وسحب المنجزات، وسيقاومون بكل ما يملكون وعيونهم على الأقصى والحرية القريبة بإذن الله".

اقرأ أيضًا: تحدّيًا لنتنياهو.. بن غفير يوعز ببدء تنفيذ قراراته ضد الأسرى اليوم

وأضاف: "نشد على أيادي الأسرى البواسل، ونؤكد وقوف شعبنا بأكمله إلى جانبهم في معركة الحرية والتصعيد المرتقب ضد إدارة سجون الاحتلال بعد إعلانهم الإضراب المفتوح عن الطعام منتصف الشهر الجاري، وذلك على إثر القرار الصهيوني المتعلّق بتقليص زيارات الأسرى ضمن سلسلة من الانتهاكات بحقهم".

وشدَّد على الثقة بقدرة أسرانا على تحقيق النصر على هذا العدو وإجباره على الخضوع أمام حقوقهم المشروعة وإعادة منجزاتهم المسلوبة.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأسرى #جبارين #بن غفير والأسرى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة