"جبارين": أسرانا لن يستسلموا لقرارات بن غفير الإجرامية

أكد مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في حركة حماس، زاهر جبارين، أن الحرب المفتوحة على الأسرى بقرارات حكومية إسرائيلية إجرامية لن تكسر إرادتهم، ولن تؤثر في معنوياتهم.

وقال جبارين في تصريح صحفي، اليوم الأحد: سيواجه العدو أُسودًا في السجون لا يقبلون الضيم ولا يستسلمون لقرارات الاحتلال وسحب المنجزات، وسيقاومون بكل ما يملكون وعيونهم على الأقصى والحرية القريبة بإذن الله".

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وأضاف: "نشد على أيادي الأسرى البواسل، ونؤكد وقوف شعبنا بأكمله إلى جانبهم في معركة الحرية والتصعيد المرتقب ضد إدارة سجون الاحتلال بعد إعلانهم الإضراب المفتوح عن الطعام منتصف الشهر الجاري، وذلك على إثر القرار الصهيوني المتعلّق بتقليص زيارات الأسرى ضمن سلسلة من الانتهاكات بحقهم".

وشدَّد على الثقة بقدرة أسرانا على تحقيق النصر على هذا العدو وإجباره على الخضوع أمام حقوقهم المشروعة وإعادة منجزاتهم المسلوبة.

المصدر / فلسطين أون لاين