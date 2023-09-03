مصرع 4 أشخاص وفقدان 5 في فيضانات شمالي الجزائر

لقي 4 أشخاص مصرعهم فيما يتواصل البحث عن 5 مفقودين؛ من جرَّاء فيضانات ضربت مناطق شمال غربي الجزائر، بحسب إدارة الحماية المدنية الأحد.

وقالت الحماية المدنية (الدفاع المدني)، عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك" الأحد، إنه تمَّ تسجيل وفاة 4 أشخاص على إثر ارتفاع منسوب مياه واد الدالية في بلدية باب العسة بولاية تلمسان (شمال غرب)، بعد أن جرَّفت مياه الوادي سيارة كانوا على متنها منتصف ليلة أمس.

والضحايا هم رجلان يبلغان من العمر 22 عامًا و73 عامًا، وامرأتان تبلغان من العمر 59 عامًا و69 عامًا، بحسب الحماية المدنية.

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وتابعت أنه يتواصل البحث عن 5 أشخاص (رجلان و3 نساء) جرَّفتهم مياه وادي الشادلي في ولاية البيض (شمال غرب).

وخلال الساعات الماضية، شهدت مناطق غرب الجزائر تساقط أمطار رعدية غزيرة، وفقًا لإدارة الأرصاد الجوية.

المصدر / وكالات