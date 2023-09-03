تنويه مهم من هيئة المعابر للمسافرين بخصوص إحضار الأدوية عبر معبر رفح

أصدرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية بغزة، تنويهًا مهمًّا اليوم الأحد، للمسافرين عبر معبر رفح البري.

ونشرت الهيئة، بحسب توجيهات وزارة الصحة "الإدارة العامة للصيدلة" تعليمات مهمة للمسافرين بما يخص شروط السماح لإحضار الأدوية عبر المعبر، داعية المسافرين للالتزام بهذه التعليمات.

وذكرت أن الشروط المطلوبة للسماح بإحضار أدوية مع المسافرين، أن تكون الأدوية للاستخدام الشخصي فقط وليس للتجارة، على أن تكون أيضًا بكمية تكفي ثلاثة شهر، وأدوية مراقبة بكمية تكفي شهر.

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ونوَّهت إلى ضرورة إحضار تقرير أو وصفة طبية مختومة من الطبيب المعالج من البلد الذي تلقى فيه العلاج، إضافة لوضع أدوية الثلاجة في حافظة مبرَّدة عند نقلها لضمان صلاحيتها.

وحول الأصناف الممنوع إحضارها مع المسافرين، ذكرت أن أولاها مشتقات الدم واللقاحات، وهرمونات بناء العضلات، حارقات الدهون، والخلطات العشبية، وأصناف لزيادة الوزن أو انقاصه، والمنشطات الجنسية، وأدوية مجهولة المصدر والتركيب.

المصدر / فلسطين أون لاين