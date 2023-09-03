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كوريا الشمالية تعلن عن "محاكاة" لهجوم نووي تكتيكي

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كوريا الشمالية تعلن عن "محاكاة" لهجوم نووي تكتيكي

03 سبتمبر 2023 . الساعة 10:58 بتوقيت القدس
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كوريا الشمالية تعلن عن "محاكاة" لهجوم نووي تكتيكي

أعلنت كوريا الشمالية عن إجراء مناورة محاكاة لهجوم نووي تكتيكي، السبت، تضمنت إطلاق صاروخين من طراز كروز بعيدي المدى يحملان رؤوساً نووية وهمية، رداً على التدريبات المشتركة التي أجرتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: "إن التدريبات أجريت "لتحذير الأعداء من خطر الحرب النووية الفعلي"، فيما تعهدت بيونغ يانغ مجدداً بتعزيز الردع العسكري ضد واشنطن وسول".

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وجاء في بيان وكالة الأنباء المركزية الكورية أن "القوة النووية لكوريا الديمقراطية ستعزز موقفها القتالي المسؤول بكل السبل لردع الحرب والحفاظ على السلام والاستقرار".

واختتمت التدريبات الصيفية السنوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، المعروفة باسم "أولتشي فريدم شيلد"، يوم الخميس، بعد استمرارها لمدة 11 يوماً، وتضمنت تدريبات جوية بقاذفات بي-1بي.

المصدر / وكالات
#كوريا الشمالية #محاكاة #هجوم نووي

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