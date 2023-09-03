فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

القيادي "بركة" يحذّر من مغبّة تنفيذ قرار"بن غفير" بتقليص زيارات الأسرى

عائلة الأسير "محمود رالدايدة" تُقاسي مرارة البُعد والرفض الأمني

تخطيط قوة العمل

"التشريعي" يُدين الصمت الدولي تجاه انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدّون طقوسًا تلمودية

إجلاء 3 آلاف شخص في تايوان قبل وصول (إعصار هايكوي)

تحديًا لنتنياهو.. بن غفير يوعز ببدء تنفيذ قراراته ضد الأسرى اليوم

الهدمي يحذر من تصاعد اقتحامات المستوطنين للأقصى في أيلول الجاري

أسعار المنتجات الزراعية في قطاع غزة اليوم الأحد

الأسرى صاعق انفجار المعركة القادمة

القيادي "بركة" يحذّر من مغبّة تنفيذ قرار"بن غفير" بتقليص زيارات الأسرى

03 سبتمبر 2023 . الساعة 10:06 بتوقيت القدس
...
القيادي في حركة "حماس" علي بركة- أرشيف

حذَّر القيادي في حركة "حماس" علي بركة، من مغبَّة تنفيذ قرار الوزير الصهيوني الفاشي بن غفير بتقليص زيارات أسرانا البواسل في سجون الاحتلال".

وحمَّل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية استمرار سياسة التضييق على الأسرى، لافتًا إلى أن ذلك يشكل صاعقاً كفيلًا بتفجير الأوضاع في السجون، لاسيَّما وأن أسرانا الأبطال لن يمرّروا هذه الخطوة التعسفية.

اقرأ أيضاً: تحديًا لنتنياهو.. بن غفير يوعز ببدء تنفيذ قراراته ضد الأسرى اليوم

وأكد أن حركة "حماس" ومعها كل قوى المقاومة الفلسطينية "لن تسمح بتمرير هذه الخطوة الصهيونية القمعية العنصرية، وسيكون لنا ردود قوية كفيلة بكبح جماح العدو".

المصدر / فلسطين أون لاين
#زيارات الأسرى #التضييق على الأسرى #القيادي علي بركة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة