القيادي "بركة" يحذّر من مغبّة تنفيذ قرار"بن غفير" بتقليص زيارات الأسرى

حذَّر القيادي في حركة "حماس" علي بركة، من مغبَّة تنفيذ قرار الوزير الصهيوني الفاشي بن غفير بتقليص زيارات أسرانا البواسل في سجون الاحتلال".

وحمَّل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية استمرار سياسة التضييق على الأسرى، لافتًا إلى أن ذلك يشكل صاعقاً كفيلًا بتفجير الأوضاع في السجون، لاسيَّما وأن أسرانا الأبطال لن يمرّروا هذه الخطوة التعسفية.

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وأكد أن حركة "حماس" ومعها كل قوى المقاومة الفلسطينية "لن تسمح بتمرير هذه الخطوة الصهيونية القمعية العنصرية، وسيكون لنا ردود قوية كفيلة بكبح جماح العدو".

المصدر / فلسطين أون لاين