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إجلاء 3 آلاف شخص في تايوان قبل وصول (إعصار هايكوي)

03 سبتمبر 2023 . الساعة 09:13 بتوقيت القدس
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الإعصار هايكوي

أُجلي نحو ثلاثة آلاف شخص من المناطق الشديدة الخطورة شرق تايوان، اليوم الأحد، وذلك قبل وصول إعصار هايكوي المتوقّع مساءً، وفق السلطات.

وقالت وزارة الداخليّة: "إنّ أكثر من 2800 شخص أجلوا من سبع مُدن في الجزيرة، خاصة في مقاطعة هوالين الجبليّة.

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وتسبَّب هايكوي بهطول أمطار غزيرة صباحًا، وصاحَبتهُ رياح بلغت سرعتها حوالى 140 كلم/ساعة، ويُرتقب أن يضرب الإعصار اليابسة في منطقة تايتونغ المجاورة لمقاطعة هوالين بحلول الساعة 17,00 (09,00 ت غ).

وحشد الجيش جنود ومعدّات، منها مركبات برمائية وقوارب مطاطية قابلة للنفخ، حول المناطق التايوانية التي يُتوقّع أن يكون للإعصار هايكوي أكبر تأثير فيها.

وكما أُلغيت أكثر من 200 رحلة طيران داخليّة وأغلقت مدارس ومكاتب في جنوب الجزيرة وشرقها.

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المصدر / وكالات
#إعصار #تايوان #كوارث طبيعية

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