القدس المحتلة- غزة/ نور الدين صالح:

حذَّر رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد والتهجير ناصر الهدمي، من تصاعد وتيرة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، خلال سبتمبر/ أيلول الجاري، تزامنًا مع موسم الأعياد اليهودية المرتقبة.

وأوضح الهدمي لصحيفة "فلسطين"، أن أهالي مدينة القدس يعيشون في هذه الأيام حالة من الترقب والقلق في ظل الحديث عن مخطَّطات إسرائيلية وبدء دعوات جماعات الاستيطان للتحريض والتحشيد لمزيد من الاقتحامات للمسجد الأقصى.

وكانت جماعات "الهيكل" المزعوم بدأت بحملة تحريض واسعة لاقتحامات جماعية للمسجد الأقصى خلال الأعياد التلمودية منتصف الشهر الجاري وتمتد على مدار 22 يومًا.

وأشار إلى أن موسم الأعياد يتكرَّر في كل عام، حيث يضع الاحتلال إستراتيجية عنصرية ممنهجة تتضمن تكثيف الجماعات الاستيطانية اقتحامها المسجد الأقصى، محذّرًا من استغلال هذه الأعياد لمزيد من السيطرة على المقدَّسات الإسلامية.

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وقال: "إن هناك مخطَّطات تهويدية قديمة جديدة يسعى الاحتلال لتنفيذها في القدس"، لافتًا إلى أن الاحتلال يضاعف مسلسل مضايقاته ضد المصلين وأهالي مدينة القدس في محاولة للنيل من صمود المقدسيين وتمهيدًا لاقتحامات المستوطنين.

وتوقَّع أن تشهد فترة الأعياد زيادة في أعداد المقتحمين المتطرفين لباحات المسجد الأقصى المبارك، والمزيد من التضييق على المصلين، إضافة إلى شن حملات اعتقالات وإبعادات ضد الرموز الدينية في سبيل تفريغ المدينة المقدَّسة والأقصى.

ودعا الهدمي الفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم لصد العدوان الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى، مشدّدًا على أن "قضية الأقصى لا تخص المقدسيين وحدهم، بل إن الشارع الفلسطيني برمّته مطالب بالدفاع عنه".

وناشد الأمتين العربية والإسلامية القيام بدورها تجاه المسجد الأقصى وألا يقتصر دورها عند الشجب والاستنكار وإرسال المساعدات العينية فقط، وإنما يتطلب منها الضغط على الاحتلال لوقف سياساته العنصرية بحق المقدَّسات الإسلامية.

وطالب الشعوب العربية بالتعبير عن غضبها من خلال الاعتصام أمام السفارات والقنصليات في كل المدن العربية والإسلامية والعالم رفضًا لانتهاكات الاحتلال بحق المدينة المقدَّسة والمسجد الأقصى.

وتستغل جماعات الهيكل المتطرفة موسم الأعياد لتصعيد عدوانها على المسجد الأقصى في كل عام؛ لذلك تبدو الأيام القادمة مرشحة لأشكال عديدة من العدوان ومحاولة الاحتلال لفرض التهويد على القبلة الأولى.

واقتحم 6558 مستوطنًا المسجد الأقصى المبارك في شهر تموز/ يوليو 2023، وهو الرقم الأعلى منذ بداية العام الحالي.