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الطقس: أجواء صيفية والحرارة حول معدَّلها العام

03 سبتمبر 2023 . الساعة 08:38 بتوقيت القدس
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شاطئ بحر مدينة غزة - أرشيف

توقَّعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأحد صيفيًّا عاديًّا، ولا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة لتبقى حول المعدَّل العام والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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طقس الأحد 3 سبتمبر

وهذه الليلة، يكون الجو لطيفًا في المناطق الجبلية ودافئًا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الإثنين 4 سبتمبر

ويوم غدٍ الاثنين يكون الجو حارًّا نسبيًّا إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدَّل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الثلاثاء 5 سبتمبر

والثلاثاء المقبل يكون الجو حارًّا إلى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدَّل العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الأربعاء 6 سبتمبر

وأما يوم الأربعاء فيكون الجو حارًّا إلى شديد الحرارة حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدَّل العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذَّرت الدائرة المواطنين من خطر تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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