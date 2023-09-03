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إطلاق نار على مستوطنة في أريحا ومواجهات في القدس ورام الله

03 سبتمبر 2023 . الساعة 08:37 بتوقيت القدس
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مقاومون في الضفة الغربية (أرشيف)

أطلق مقاومون الليلة الماضية النار صوب مستوطنة "الفيرد" الإسرائيلية الجاثمة على أراضي الفلسطينيين جنوب مخيم عقبة جبر بأريحا في الضفة الغربية.

وتمكن المقاومون من الانسحاب بسلام بعد تنفيذ العملية.

وفي رام الله اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة بيرزيت فجر اليوم الأحد، أصيب خلالها شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

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وفي الخليل استهدف شبان بالزجاجات الحارقة البرج العسكري المقام على مدخل مخيم العروب شمال المدينة.

وتمكن الشباب الثائر أيضا من استهداف البؤرة الاستيطانية في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بوابل من الزجاجات الحارقة.

بالتزامن مع ذلك تواصل قوات الاحتلال لليوم الثالث على التوالي إقامة حاجز لتفتيش المركبات على مدخل بلدة الطور بالقدس، وتعيق مرور الأهالي وتتسبب بأزمات سير خانقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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