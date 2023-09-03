فجر اليوم.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واعتقالات طالت عددا من المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال، بلدة يعبد وقرية زبدة جنوب غرب جنين، وقرية زبوبا غرب المدينة، وداهمت عدة أحياء وشنت حملة تمشيط وتفتيش، ونشرت فرقة مشاة في زبدة، فيما كثفت من تواجدها العسكري في محيط قرية الجلمة وشارع جنين - حيفا.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال سيف صلاح وشحة بعد اقتحام منزله في بلدة بيرزيت شمال المدينة.

وأصيب شاب برصاص الاحتلال المطاطي في الرأس، خلال انسحاب قوات الاحتلال من بلدة بيرزيت، وصفت جراحه بالمستقرة.

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وفي بلدة حورة قضاء نابلس، أصيب شاب بكسور ورضوض، عقب اعتداء جنود الاحتلال.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على شاب خلال تواجده على دوار سلمان الفارسي، ما أدى إلى إصابته بكسور ورضوض، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال احتجزت الشاب ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه أو نقله.

واعتقلت قوات الاحتلال طفلا وشابا على حاجز أقامته عند مدخل مدينة أريحا الشمالي.

وبحسب نادي الأسير، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل يوسف عبد الله الخطيب، والشاب جهاد سليمان أبو شلهوب من مخيم عقبة جبر أثناء مرورهما عبر الحاجز المقام على مدخل مدينة أريحا.

كما اعتقلت شرطة الاحتلال في القدس، 4 فتية فلسطينيين للتحقيق معهم، وذلك بزعم رشقهم الحجارة على مركبات إسرائيلية شمال القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين