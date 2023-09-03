لهذا السبب.. احذروا تناول مكملات فيتامين سي!

من المفترض أن تغذي مكملات الفيتامينات الجسم، لكن الأبحاث الجديدة تظهر أنها يمكن أن تساعد الأورام السرطانية على النمو.

يشعر العلماء المقيمون في معهد كارولينسكا، وهي جامعة طبية تقودها الأبحاث في سولنا بالسويد، بالقلق إزاء مكملات الفيتامينات والمعادن.

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تعتبر مضادات الأكسدة الشائعة، مثل فيتامين سي، آمنة عند تناولها من الطعام، ولكن المكملات الإضافية ترتبط الآن بتكوين أوعية دموية جديدة في الأورام.

وأوضح الأستاذ في قسم العلوم الحيوية والتغذية مارتن بيرجو ما اكتشفه فريقه.

وقال البروفيسور بيرجو: "لقد وجدنا أن مضادات الأكسدة تنشط الآلية التي تسبب الأورام السرطانية في تكوين أوعية دموية جديدة، وهو أمر مثير للدهشة لأنه كان يعتقد في السابق أن مضادات الأكسدة لها تأثير وقائي. الأوعية الدموية الجديدة تغذي الأورام ويمكن أن تساعدها على النمو والانتشار".

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وأضاف البروفيسور بيرجو: "ليست هناك حاجة للخوف من مضادات الأكسدة الموجودة في الطعام العادي ولكن معظم الناس لا يحتاجون إلى كميات إضافية منها. في الواقع، يمكن أن يكون ضارا لمرضى السرطان والأشخاص الذين لديهم خطر مرتفع للإصابة بالسرطان".

ووجد الفريق أن مضادات الأكسدة تقلل مستويات جذور الأكسجين الحرة، ولكن عندما يتم إدخال كميات إضافية، فإن الانخفاض في الجذور الحرة ينشط بروتينا يسمى BACH1.

وهذا يؤدي بعد ذلك إلى تكوين أوعية دموية جديدة، تُعرف باسم تكوين الأوعية الدموية.

وقد وجد أن فيتامين A وسي والسيلينيوم والزنك كلها تحفز تكوين أوعية دموية جديدة في أورام سرطان الرئة.

ويعتقد العلماء أن هذه النتائج يمكن أن تنطبق على جميع أنواع السرطان ويمكن أن تساهم في انتشار السرطان.

وقال تينغ وانغ، طالب الدكتوراه في فريق البروفيسور بيرجو: "دراستنا تفتح الباب أمام طرق أكثر فعالية لمنع تكوين الأوعية الدموية في الأورام. على سبيل المثال، المرضى الذين تظهر أورامهم مستويات عالية من BACH1 قد يستفيدون أكثر من العلاج المضاد لتكوين الأوعية الدموية من المرضى الذين لديهم مستويات منخفضة من BACH1".

وبالنظر إلى أورام الرئة والثدي والكلى، وجد الباحثون أنه عندما يتم تنشيط BACH1 - إما من خلال مضادات الأكسدة المبتلعة أو الإفراط في التعبير عن الجين - يتم إنتاج المزيد من الأوعية الدموية.

ومع ذلك، كانت تلك الأوعية الدموية المنتجة حساسة للغاية لمثبطات تكوين الأوعية الدموية.

نشرت الدراسة في مجلة التحقيقات السريرية.

المصدر / وكالات